СМИ: Скрипали обнаружены в Новой Зеландии под новыми именами

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.

Источник рассказал, для Скрипаля и его дочери были придуманы новые биографии и оформлены необходимые документы.

По его данным, оба живут в Новой Зеландии под новыми именами, и, скорее всего, остаток жизни им придется провести, воздерживаясь от контактов со знакомыми и родными.

В марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизнь. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.

В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

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