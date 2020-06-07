СМИ: Скрипали обнаружены в Новой Зеландии под новыми именами
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого осудили в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве.
Источник рассказал, для Скрипаля и его дочери были придуманы новые биографии и оформлены необходимые документы.
По его данным, оба живут в Новой Зеландии под новыми именами, и, скорее всего, остаток жизни им придется провести, воздерживаясь от контактов со знакомыми и родными.
В марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизнь. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.
В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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