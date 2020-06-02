Москва не реагирует на позицию Канады по подключению России к G7

Кремль «никак не реагирует» на нежелание Канады подключать российскую сторону к участию в саммите G7, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, Россия не принимает участия в формате G7, из-за чего возникают вопросы относительно реализации инициативы президента США Дональда Трампа по приглашению российской стороны на саммит.

«Это формат, в котором Россия не принимает участия. Мы с самого начала сказали, что здесь вопросов больше, чем ответов», — заявил Песков.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении перенести проведение саммита «Большой семерки» с июня на сентябрь, а также пригласить к участию в нем представителей России, Индии, Южной Кореи и Австралии.

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