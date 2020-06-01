Путин считает, что перед голосованием по поправкам в Конституцию нужно выждать 30 дней

Президент России Владимир Путин заявил, что перед голосованием по поправкам в Конституцию необходимо выделить 30 дней на решение технических вопросов. Об этом он сказал в ходе рабочего совещания, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, правительству необходимо 30 дней с момента объявления даты голосования для решения ряда вопросов технического характера и других вопросов подготовки.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, однако Путин перенес его на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

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