США и Великобритания призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу

Соединенные Штаты и Великобритания призвали Китай соблюдать обязательства по бывшей британской колонии Гонконгу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госдепартамент США.

27 мая состоялись телефонные переговоры Помпео и главы британского МИД Доминика Рааба.

«Обсудили обеспокоенность попытками Пекина односторонне и волюнтаристски навязать Гонконгу законодательство в области национальной безопасности», — сообщили в Госдепе, отметив, что Помпео и Рааб выразили поддержку процветанию Гонконга и солидарны во мнении, что Китай должен соблюдать свои обязательства в соответствии с объединенной китайско-британской декларацией по вопросу передачи Гонконга.

В Госдепартаменте добавили, что американская и британская стороны призвали международное сообщество «ответить на постоянное размывание Пекином автономии Гонконга».

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео отказался подтвердить конгрессу США автономию Гонконга от КНР, что грозит подрывом торгового режима и других послаблений в отношении Гонконга в американском законодательстве.

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