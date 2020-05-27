Президент Абхазии приедет на парад Победы в Москве

Президент Абхазии Аслан Бжания приедет на парад Победы в Москве, который состоится 24 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Отмечается, что ранее Бжанию на парад пригласил российский лидер Владимир Путин.

Россия отложила парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за угрозы распространения коронавируса. 9 мая жители Москвы и других городов наблюдали праздничный полет авиации и салют. Парад Победы был перенесен на 24 июня.

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