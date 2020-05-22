ЕС призвал США пересмотреть выход из Договора по открытому небу

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал США пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу, а РФ — вернуться к выполнению всех положений договора, сообщает ТАСС.

«Выход из договора — это не решение для того, чтобы снять проблемы с применением договора другой стороной», — подчеркнул Боррель.

Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе. Причиной выхода названо то, что Россия не соблюдает условия договора. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу. Москва опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.

НАТО в свою очередь призвала Россию снять ограничения на осуществление полетов в районе Калининграда и близ границы с Грузией в рамках договора.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В НАТО назвали условие для возвращения США к выполнению ДОН

— Захарова: Россия отвергает претензии США по Договору по открытому небу