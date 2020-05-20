Источник из МИДа прокомментировал слова Зеленского о переговорах с Путиным

Москва никогда не уклонялась от переговоров с украинской стороной по ситуации в Донбассе, если была перспектива договориться, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД РФ.

Так собеседник агентства прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия не желает поднимать вопросы Крыма и Донбасса в ходе переговоров.

По словам источника, президент России Владимир Путин никогда не уходил от диалога.

«Что касается нового саммита «нормандской четверки», то да, здесь есть условия — выполнение решений предыдущего саммита в Париже и согласование заранее проекта итогового документа», — сказал собеседник.

Он также напомнил, что Киев выполнил из семи парижских решений только одно — обмен пленными. Говорить о новой встрече в «нормандском формате» можно будет, когда наметится прогресс по всем пунктам соглашений.

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