Мишустин возобновил исполнение обязанностей премьер-министра

Премьер-министр России Михаил Мишустин выписался из больницы и приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на его пресс-секретаря.

Отмечается, что премьер уже провел онлайн-встречу с коллегами и готовится к совещанию у президента.

30 апреля стало известно, что Мишустин заразился коронавирусом, после чего его отправили на лечение в клинику. Его обязанности временно исполнял вице-премьер Андрей Белоусов.

При этом находясь в больнице, Мишустин лично провел несколько совещаний в формате видеоконференции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.