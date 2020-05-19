Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра

Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого был обнаружен коронавирус, вернулся к исполнению своих обязанностей главы кабмина. Соответствующий указ главы государства Владимира Путина, который отменяет возложение обязанностей премьера на первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова, опубликован на сайте Кремля.

Медики обнаружили у Мишустина коронавирус 30 апреля. В этот же день он доложил о своем состоянии Путину и был направлен на лечение в клинику.

Находясь в больнице, он провел несколько совещаний в формате видеоконференции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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