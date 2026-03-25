В Колумбии возросло число жертв крушения самолета Hercules C-130

Число жертв крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в Колумбии возросло до 69. Об этом сообщили в вооруженных силах республики, передает радиостанция Caracol.

Военные уточнили, что всего в самолете находились 126 человек: 11 членов экипажа из ВВС Колумбии, 113 служащих сухопутных сил и двое сотрудников национальной полиции.

В результате инцидента погибли 69 человек, 57 получили ранения. Раненые военнослужащие были немедленно эвакуированы и доставлены в различные медицинские центры страны.

До этого президент Колумбии Густаво Петро обвинил бывшего главу государства Ивана Дуке в причастности к катастрофе военно-транспортного самолета ВВС страны.

По словам лидера республики, в 2020 году колумбийские власти приобрели у США самолет 1983 года выпуска. Он заявил, что прежнее руководство страны не обеспечило обновление авиационной техники, отдав предпочтение другим расходам.

