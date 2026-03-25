Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Колумбии возросло число жертв крушения самолета Hercules C-130

Global Look Press

Число жертв крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в Колумбии возросло до 69. Об этом сообщили в вооруженных силах республики, передает радиостанция Caracol.

Военные уточнили, что всего в самолете находились 126 человек: 11 членов экипажа из ВВС Колумбии, 113 служащих сухопутных сил и двое сотрудников национальной полиции.

В результате инцидента погибли 69 человек, 57 получили ранения. Раненые военнослужащие были немедленно эвакуированы и доставлены в различные медицинские центры страны.

До этого президент Колумбии Густаво Петро обвинил бывшего главу государства Ивана Дуке в причастности к катастрофе военно-транспортного самолета ВВС страны.

По словам лидера республики, в 2020 году колумбийские власти приобрели у США самолет 1983 года выпуска. Он заявил, что прежнее руководство страны не обеспечило обновление авиационной техники, отдав предпочтение другим расходам.

Ранее в Боливии упал военный самолет, перевозивший деньги.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!