Россиянка решила заработать на бирже и отдала мошенникам кредитные 8 млн рублей

В Смоленской области 46-летняя женщина решила заработать на бирже, набрала кредитов и отдала все мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось со звонка неизвестного, который предложил россиянке заработок на инвестициях. Женщина поверила незнакомцу и перевела небольшую сумму по его инструкциям, но затем аферисты убедили ее оформлять кредиты и увеличивать вложения.

Обманутая женщина в надежде заработать переводила деньги на указанные счета, пока злоумышленники не перестали выходить с ней на связь. Общая сумма ущерба превысила 8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Преступникам грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы.

