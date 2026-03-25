Генконсульство России в Гаване отменило запись для посетителей

Генконсульство РФ в Гаване отменило запись для посетителей из-за перебоев связи
Генконсульство России в Гаване отменило условие предварительной записи для посетителей учреждения из-за продолжительных перебоев с интернетом и телефонной связью. Об этом говорится в сообщении диппредставительства, передает РИА Новости.

«Из-за продолжительных перебоев интернета и телефонной связи с 25 марта генеральное консульство будет временно, до дальнейшего уведомления, принимать посетителей без предварительной записи», — сказано в сообщении.

При этом в представительстве уточнили, что часы приема остаются без изменений.

22 марта находящаяся на острове россиянка Оксана рассказала «Газете.Ru», что жители Кубы уже привыкли к регулярным отключениям электричества, но все равно психуют из-за очередного блэкаута. По словам женщины, в магазинах можно расплатиться только долларами без сдачи, а местные готовят еду на угле, если могут его купить.

Еще одна отдыхающая Марина добавила, что после отключения света на острове возник дефицит хлеба, а туристов сейчас практически нет.

Ранее на Кубе назвали причину третьего за март блэкаута.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!