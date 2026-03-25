Женщина упала с мотоцикла, потеряла сознание и очнулась голой в квартире незнакомца

В Таиланде 29-летняя женщина упала с мотоцикла, потеряла сознание, а затем очнулась голой в чужой квартире. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел 9 марта в Бангкоке. Женщина возвращалась с вечеринки вместе с пьяным возлюбленным, который не справился с управлением байком и врезался в ограждение — пассажирка упала с мотоцикла. Помочь пострадавшим остановились двое очевидцев, а что происходило дальше женщина не помнит.

Очнулась она уже голой в квартире одного из незнакомцев, желавших помочь пострадавшей в аварии — хозяин жилища в этот момент был в душе. Женщина позвонила своей подруге и та поговорила с мужчиной. Тот сказал, что собирается отвезти пострадавшую в больницу, однако вместо этого он высадил ее у входа в переулок, заявив, что у него закончился бензин.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу и полицию, но стражи порядка потребовали больше доказательств. Возлюбленный женщины вовсе не заметил ее пропажи во время аварии, однако позже они вместе пришли в дом к «помощнику» для разбирательства и выяснили, что тот съехал. Сейчас подозреваемого планируют вызвать на допрос.

Ранее СМИ рассказали о тайском острове, откуда годами загадочно пропадают туристы.

 
Теперь вы знаете
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
