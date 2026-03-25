В российском регионе ввели ограничения связи из-за атаки дронов в соседних областях

В Псковской области ограничили связь и интернет из-за БПЛА в соседних регионах
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

На территории Псковской области введены ограничения связи и интернета из-за атаки беспилотников в соседних регионах. Об этом в соцсети Max сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«В связи с продолжающейся атакой БПЛА в соседних регионах на территории Псковской области введены ограничения связи и интернета», — написал он.

Глава региона отметил, что оперативные службы переведены в усиленный режим.

До этого сообщалось, что федеральный интернет-провайдер «Дом.Ру» начал ограничивать скорость домашнего интернета для абонентов с чрезмерным потреблением трафика. По заявлению компании, тестирование функции проводится в трех городах — Петербурге, Екатеринбурге и Самаре — и коснется лишь незначительного числа пользователей. Новые меры вводят на фоне массовых ограничений в работе мобильного интернета во многих регионах России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жителей Петербурга предупредили об ограничениях мобильного интернета.

 
