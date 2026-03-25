Французский парфюмерный дом хочет зарегистрировать товарный знак в России

Французский парфюмерный дом Kilian хочет зарегистрировать товарный знак в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Заявка на регистрацию товарного знака By Kilian поступила в ведомство в марте текущего года. Под товарным знаком компания собирается продавать парфюмерную продукцию, косметику и средства по уходу за волосами.

Kilian — парфюмерный дом, который был основан в 2007 году. Сегодня он принадлежит одной из крупнейших в мире косметических компаний — Estee Lauder.

В ноябре прошлого года бренд Dior зарегистрировал новый товарный знак в Роспатенте. Компания зарегистрировала исключительные права на товарный знак «Gem Dior». Она сможет производить и продавать ювелирные изделия и часы под этим брендом до 2034 года.

До этого сообщалось, что американская компания Victoria's Secret зарегистрировала в Роспатенте бренд Pink — права на товарный знак будут закреплены за организацией до марта 2034 года.

Ранее Henkel зарегистрировала товарный знак в России.