«Так делают почти все»: названы утренние привычки, которые мешают похудеть

Многие уверены: чтобы стать стройнее, достаточно правильно питаться. Однако на практике человек может считать калории, избегать сахара, но вес все равно будет стоять на месте. Что на самом деле влияет на процесс похудения и как его ускорить, «Газете.Ru» рассказала спортивный тренер, эксперт в нутрициологии и управлении медицинским бизнесом Анна Бодрова.

«Дело не только в рационе, но и в утренних привычках, которые в течение всего дня влияют на уровень энергии, гормонов и даже на аппетит, — говорит эксперт. — Иногда достаточно изменить их, чтобы снизить уровень стресса и ускорить метаболизм.

Первая такая привычка — хвататься за телефон.

По словам эксперта, первые полчаса после пробуждения — самые важные. В это время человек организм еще просыпается, готовится к новому дню. Но если сразу залезть в чаты, каналы, соцсети, почитать новости, мозг моментально получит поток информации, который повысит уровень кортизола — гормона стресса. Его выброс напрямую связан с тягой к быстрым углеводам, чрезмерным аппетитом и — как следствие — с лишним весом. Так что лучше вместо того, чтобы браться за гаджет, сделать легкую разминку.

Вторая — не выпить стакан воды.

Бодрова объясняет: к утру организм уже находится в состоянии обезвоживания, а значит, все процессы метаболизма замедлены. «Разгоняет» их обычная вода: 1-2 стакана комнатной температуры в течение 10-15 минут после пробуждения. Это одна из самых важных привычек.

«Если пропустить ее и сразу выпить кофе, то работа кишечника и естественная детоксикация организма будут идти медленнее обычного», — предупреждает нутрициолог.

Третья — поздний завтрак.

Этим чаще всего грешат люди, которым по утрам не надо бежать на работу, — они позволяют себе позавтракать в 10 часов утра, а то и ближе к обеду. Как объясняет эксперт, длительные голодания приводят к резкому падению энергии, перееданию в течение дня и скачкам сахара в крови. В итоге, даже если вы едите «правильные» блюда, количество калорий растет.

Четвертая — кофе вместо завтрака.

Кофе бодрит — это безусловно, но на голодный желудок он может повысить уровень кортизола. А это также прямой путь к перееданию.

«Кофе сам по себе еще и стимулятор, после которого появляется довольно-таки сильный голод», — предупреждает эксперт.

Пятая — отсутствие света и движения.

Это тоже преимущественно относится к удаленщикам: встали с кровати и практически сразу сели за компьютер. И тем самым сбили себе все циркадные ритмы.

«Их запускают именно утренний свет и легкая активность, — говорит нутрициолог. — Эти ритмы в свою очередь регулируют гормоны голода, чувствительность к инсулину и уровень энергии. Так что даже легкая разминка и раздвинутые шторы могут повлиять на метаболизм».

Шестая — слишком легкий завтрак.

Переедать плохо, но недобирать калорий тоже не очень хорошо. Один фрукт, «пустой» йогурт, кофе с энергетическим батончиком — все это очень быстро повышает уровень сахара в крови и так же быстро его снижает. Как следствие, практически сразу появляется чувство голода, которое человек старается утолить всем, что попадется под руку — от фастфуда до шоколадки.

«Правильный завтрак — это плотный прием пищи, состоящий из белков, жиров, углеводов и насыщающий минимум на 3-4 часа», — подчеркивает эксперт.

Седьмая — отсутствие четких планов на день.

Как правило, это приводит к хаотичному утру: человек вскакивает с постели, перекусывает на бегу, пропускает полноценный прием пищи и принимает импульсивные решения насчет еды. В то же время даже простая структурированность с утра заметно снижает уровень стресса и помогает контролировать питание в течение всего дня.

