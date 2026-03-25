Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина облапал девушку на Урале после отказа в знакомстве

На Урале мужчина домогался девушки после отказа в знакомстве
Shutterstock

На Урале мужчина пытался познакомиться с девушкой на улице и стал ее домогаться после отказа. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

Инцидент произошел на улице 8 Марта в Екатеринбурге. По словам пострадавшей, она шла в наушниках и не была настроена на общение, когда к ней подошел незнакомец и начал хватать за плечо.

Девушка сняла наушник — мужчина спросил, можно ли познакомиться, однако она ответила отказом. После этого он схватил ее за ягодицу, на что та резко отреагировала и злоумышленник убежал.

До этого стало известно, что во Вьетнаме пикаперы массово домогаются россиянок на улицах. Одна из пострадавших рассказала о ситуации в соцсетях — после этого ей стали писать другие девушки, которые также подверглись домогательствам.

Ранее в Астрахани мужчина преследовал девочку-подростка.

 
Теперь вы знаете
Виза цифрового кочевника: какие страны ее дают в 2026 году и есть ли смысл туда ехать россиянам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
