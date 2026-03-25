Мужчина облапал девушку на Урале после отказа в знакомстве

На Урале мужчина пытался познакомиться с девушкой на улице и стал ее домогаться после отказа. Об этом сообщает Telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

Инцидент произошел на улице 8 Марта в Екатеринбурге. По словам пострадавшей, она шла в наушниках и не была настроена на общение, когда к ней подошел незнакомец и начал хватать за плечо.

Девушка сняла наушник — мужчина спросил, можно ли познакомиться, однако она ответила отказом. После этого он схватил ее за ягодицу, на что та резко отреагировала и злоумышленник убежал.

