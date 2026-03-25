Шойгу заявил о намерении США и Израиля продолжать войну на Ближнем Востоке

Шойгу: признаков завершения военной авантюры США и Израиля против Ирана пока нет

Соединенные Штаты и Израиль не намерены прекращать войну на Ближнем Востоке, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

Шойгу в ходе встречи в Москве с главой правительства Вьетнама Фам Минь Тинем отметил, что перспективы прекращения масштабного вооруженного конфликта в регионе сейчас не просматриваются. Нет признаков того, что США и Израиль намерены завершить «свою военную авантюру». Наоборот, Вашингтон и Тель-Авив делают воинственные заявления о готовности продолжать боевые действия до достижения своих целей. При этом, подчеркнул Шойгу, никому не понятно, в чем заключаются эти цели.

24 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военная операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана не только дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке, но и влияет на всю мировую торговлю и безопасность.

Ранее глава Пентагона заявил, что США продолжат вести переговоры с Ираном «с помощью бомб».