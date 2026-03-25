Россиянам напомнили об уголовной ответственности за неявку по повестке

Игнорировать повестку без последствий уже не получится. За пропуск явки в военкомат можно получить крупный штраф, а в некоторых случаях — столкнуться и с более серьезными проблемами, вплоть до уголовного дела. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов и Московского Английского клуба Вячеслав Печников.

По словам эксперта, в обычной ситуации за неявку по повестке без уважительной причины наступает административная ответственность. «Если человек не пришел в военкомат в указанное время и у него нет подтвержденной уважительной причины, ему может грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей, — предупредил Печников. — Это прописано в ст. 21.5 КоАП РФ».

Но на одном штрафе история может не закончиться, продолжил эксперт. Он напомнил, что после размещения повестки в Едином реестре повесток гражданам, проигнорировавшим явку в военкомат, запрещают выезд из России. А если не явиться в течение 20 календарных дней после даты, указанной в повестке, закон допускает и другие временные ограничения, а именно запрет на регистрацию в качестве ИП, сложности с оформлением самозанятости, ограничение на управление автомобилем, регистрацию транспорта, сделки с недвижимостью и получение кредитов.

Предусмотрена и уголовная ответственность, но не за любой пропуск явки. «Сам по себе факт неявки еще не означает уголовное дело. Но если речь идет уже об уклонении от призыва, тогда может применяться статья 328 УК РФ, — сказал Печников. — По этой статье наказание может доходить до штрафа в 200 тысяч рублей, принудительных работ, ареста или лишения свободы на срок до двух лет. Верховный суд отдельно разъяснял, что неявка тоже может рассматриваться как способ уклонения, если именно так человек пытается избежать призыва».

Юрист добавил, что при болезни, семейных обстоятельствах или другой уважительной причине важно сразу собрать подтверждающие документы. Если штраф выписали необоснованно, его можно оспорить.

