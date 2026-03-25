Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Спорт

Психолог раскрыл, как определить СДВГ у взрослого человека

Психолог Ермолаев заявил, что для определения СДВГ не требуется МРТ головы
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Клинический психолог Максим Ермолаев рассказал «Газете.Ru», как отличить реальный СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) от обычной прокрастинации.

«Клинический СДВГ — это не просто черта характера, а диагноз, который ставится при строгом соблюдении критериев DSM-5 (диагностического руководства по психическим расстройствам, разработанного Американской психиатрической ассоциацией. — «Газета.Ru»)», — сказал Ермолаев.

Психолог выделил главные черты расстройства:

1. Раннее начало. Симптомы реально существовали в детстве.

2. Хронический характер. Симптомы присутствуют постоянно, а не приходят волнами.

3. Тотальность. Проблемы проявляются не только на работе, но и дома, в отношениях, в финансах.

4. Нарушение исполнительных функций. Человеку объективно трудно планировать, организовывать, управлять временем.

«Диагностикой занимается психиатр или клинический психолог, — подчеркнул Ермлаев. — Это длительное клиническое интервью, сбор анамнеза и использование стандартизированных опросников (ASRS — шкала для самодиагностики симптомов СДВГ у взрослых, CAARS — рейтинговые шкалы Коннерса для оценки СДВГ у взрослых. — «Газета.Ru»).

Специалист подчеркнул, что для постановки диагноза СДВГ не требуется проводить МРТ головного мозга.

«МРТ или ЭЭГ для постановки диагноза не используются — они показывают лишь статистические различия в группах, но не работают как индивидуальный тест», — объяснил психолог.

Ранее психолог назвал три страшных последствия самодиагностики СДВГ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!