Психолог раскрыл, как определить СДВГ у взрослого человека

Психолог Ермолаев заявил, что для определения СДВГ не требуется МРТ головы

Клинический психолог Максим Ермолаев рассказал «Газете.Ru», как отличить реальный СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) от обычной прокрастинации.

«Клинический СДВГ — это не просто черта характера, а диагноз, который ставится при строгом соблюдении критериев DSM-5 (диагностического руководства по психическим расстройствам, разработанного Американской психиатрической ассоциацией. — «Газета.Ru»)», — сказал Ермолаев.

Психолог выделил главные черты расстройства:

1. Раннее начало. Симптомы реально существовали в детстве.

2. Хронический характер. Симптомы присутствуют постоянно, а не приходят волнами.

3. Тотальность. Проблемы проявляются не только на работе, но и дома, в отношениях, в финансах.

4. Нарушение исполнительных функций. Человеку объективно трудно планировать, организовывать, управлять временем.

«Диагностикой занимается психиатр или клинический психолог, — подчеркнул Ермлаев. — Это длительное клиническое интервью, сбор анамнеза и использование стандартизированных опросников (ASRS — шкала для самодиагностики симптомов СДВГ у взрослых, CAARS — рейтинговые шкалы Коннерса для оценки СДВГ у взрослых. — «Газета.Ru»).

Специалист подчеркнул, что для постановки диагноза СДВГ не требуется проводить МРТ головного мозга.

«МРТ или ЭЭГ для постановки диагноза не используются — они показывают лишь статистические различия в группах, но не работают как индивидуальный тест», — объяснил психолог.

