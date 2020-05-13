Политолог: объединение Ненецкого АО и Архангельской области выгодно всем

Директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал подписание Архангельской областью и Ненецким автономным округом Меморандума об объединении.

«Надо сказать, что Ненецкий АО слабо населён, но при этом у него очень большая территория. По сути дела, каждый чиновник округа является федеральным госслужащим, фактически, и этих чиновников там слишком много. То есть управление округом гипертрофированно — эффективно, но гипертрофированно, раздуто», — отметил он.

Эксперт добавил, что если мы говорим о проектах развития северных территорий — то надо учитывать кластерный характер их реализации. «Как строительство железных дорог, так и шоссе — они не могут носить исключительно ненецкий характер, не получится никогда тянуть дорогу чисто в один этот регион. Вместе с Архангельской областью ситуация будет уже другой. Инфраструктурные проекты, крупные инвестиционные проекты проще реализовывать, имея в виду объединение этих двух регионов», — добавил политолог.

Плюс ко всему, продолжил он, надо понимать, что в Ненецком АО имеют прописку в Архангельской области. «У них там жильё, домик какой-то. Где-то половина населения, кроме кочевых племен, занимающихся оленеводством. Для населения округа потери никакой не будет, более того — для них это серьезное приобретение, возможность — я убежден в этом — приоритетного поступления в вузы Архангельской области и вообще Северо-Запада в целом», — считает эксперт.

«Потому что очевидно, что для детей в Ненецком округе, для 20 тыс. детей, создавать вуз — когда вполне достаточно двух-трех школ. Эффективность управления, оказания социальных услуг — это все должно повыситься в результате объединения. В результате него ожидается кумулятивный, синергетический эффект — это подстегнет развитие экономики обоих регионов», — подытожил Данилин.