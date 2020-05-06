Путин ознакомится с рекомендациями по снятию режима самоизоляции

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Президент России Владимир Путин в рамках совещания 6 мая ознакомится с рекомендациями по постепенному снятию режима самоизоляции. Об этом пишет РИА «Новости».

Соответствующие данные ему доложат представители правительства, Роспотребнадзора и рабочей группы Госсовета.

Также Путину отчитаются по поводу мер по поддержке экономики и населения, а также о работе по специальному страхованию врачей и медперсонала.

Ранее президент выступил с обращением, в ходе которого объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями, таким образом продлив до 12 мая нерабочий режим с учетом майских праздников.

Роспотребнадзор, по поручению президента, должен к 5 мая разработать параметры последовательного выхода с 12 мая из режима ограничений, исходя их текущей эпидемиологической ситуации и прогноза.

Правительству Путин поручил предоставить новый пакет мер поддержки экономики и подготовить общенациональный план действий для нормализации деловой жизни в стране.

Согласно последним данным, в России выявлено 155 370 случаев заражения CОVID-19. При этом 19 865 человек выздоровели, 1451 скончался.