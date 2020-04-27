Трамп раскритиковал NYT за публикацию о его рабочих привычках
Президент США Дональд Трамп раскритиковал публикацию в газете New Yourk Tramp, в которой рассказывалось о его привычках на работе. Комментарий глава Белого дома опубликовал в Twitter.
Он назвал публикацию фейком, а автора заметки назвал «третьесортным журналистом», который ничего о нем, Трампе, не знает.
Американский глава отметил, что работает в Белом доме до поздней ночи в течение нескольких месяцев, чтобы завершить соглашения о торговых сделках и восстановить вооруженные силы.
«Люди, которые меня знают, скажут, что я самый трудолюбивый президент в истории», — написал Трамп.
Он также подчеркнул, что за свой президентский срок сделал возможно больше, чем остальные президенты, что вызывает ненависть «фейковых СМИ».
В размещенной в NYT публикации говорилось о том, что американский президент большую часть рабочего времени проводит за чтением газетных вырезок и просмотром телевизора в спальне.