Трамп поздравил жену с днем рождения

Президент США Дональд Трамп в Twitter поздравил свою жену Меланию с днем рождения.

«С днем рождения, Мелания, наша замечательная первая леди», — написал Трамп.

Мелания Трамп — родилась 26 апреля 1970 года в Югославии. Работала в моделинге и дизайне. В 2005 году вышла замуж за Дональда Трампа. В 2006 году у пары родился сын Бэррон.

Happy Birthday to Melania, our great First Lady!