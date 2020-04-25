Депутат Госдумы Новиков подтвердил наличие коронавируса и госпитализацию
Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил информацию, что у него выявлен коронавирус. Политика госпитализировали в больницу, рассказал он ТАСС.
По словам Новикова, тест на наличие коронавирусной инфекции оказался положительным. Кроме того, инфекцию выявила и проведенная компьютерная томография легких. В связи с этим депутата экстренно увезли в больницу.
«Да, подтвердился коронавирус. Двусторонняя вирусная пневмония <...> Лечимся», — добавил Новиков.
Впервые о госпитализации депутата сообщил «Интерфакс», ссылаясь на источник во фракции.
Ранее депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.
По последним данным, в России выявлено 74 588 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,8 млн.
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