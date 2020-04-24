Саакашвили рассказал о почти стопроцентном взаимопонимании с Зеленским
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о взаимопонимании с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что долгое время общается с президентом Украины по разным вопросам.
«По всем вопросам у нас почти 100% взаимопонимания, и я хочу его поддержать», — добавил Саакашвили.
Он уточнил, что не просил о посте вице-премьера Украины, это предложение поступило от самого Зеленского.
Кроме того, грузинский экс-президент рассказал, что также общался с премьером Украины Денисом Шмыгалем.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский предложил экс-президенту Грузии занять пост вице-премьера Украины. Рада рассмотрит его кандидатуру 24 апреля.
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