Зеленский сообщил о переговорах с РФ об обмене удерживаемыми лицами

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Президент Украины Владимир Зеленский уведомил, Москва и Киев ведут переговоры об обмене удерживаемыми лицами. Об этом он сказал в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

Ранее Украина и ДНР и ЛНР обменялись пленными. Самопровозглашенные республики Донбасса передали 20 человек, а Киев — 14.

«Следующий шаг: мы хотим обменять тех людей, которые находятся или в Крыму, или на территории России», — заявил Зеленский.

По его словам, выполнить это будет непросто в условиях пандемии коронавируса.

Украинский лидер рассказал, что Киев уже предложил в контактной группе по Донбассу в Минске устроить переговоры в видеоформате, заметив, что сейчас в начале каждой недели бывает конференция «видео-Минск». Украинская сторона выдвинула эту инициативу, которую поддержали другие участники контактной группы, чтобы обсуждение осуществлялось не по графику, а при необходимости, сообщил Зеленский.

«Мы хотим шагать вперед, потому что только это сейчас приближает нас к решению глобально этого вопроса (окончание конфликта в Донбассе. — прим. ред.)», — добавил Зеленский.

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