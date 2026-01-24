«Это сеет ненависть»: Трамп объяснил, почему пропустит финал американского футбола

Трамп пропустит «Супербоул», чтобы не слушать Green Day и Bad Bunny в перерыве

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в интервью New York Post, что не планирует посещать «Супербоул» (финал Национальной футбольной лиги), объяснив это, в частности, негативным отношением к артистам, приглашенным для выступления в перерыве.

Главным препятствием для посещения матча, по словам Трампа, является географическая удаленность мероприятия.

«Просто слишком далеко. Я бы поехал», — отметил президент.

Журналисты также поинтересовались у политика, как он оценивает приглашение рэпера Bad Bunny и рок-группы Green Day для участия в развлекательной программе между таймами.

«Я против них. Я думаю, это ужасный выбор. Это только сеет ненависть. Ужасно», — сказал Трамп.

В этом году «Супербоул» состоится 8 февраля. Мероприятие является одним из самых популярных спортивных событий в США.

В октябре Трамп раскритиковал руководство Национальной футбольной лиги за выбор пуэрториканского рэпера Bad Bunny хедлайнером шоу в перерыве «Супербоула», поскольку «этот парень ненавидит иммиграционную и таможенную полицию США».

Green Day же давно открыто выступает против Трампа. Например, в 2016 году на церемонии American Music Awards участники группы скандировали «Нет Трампу, нет Ку-Клус-Клану, нет фашистским США!».

Ранее Трамп заявлял, что руководствуется в действиях только своей моралью.