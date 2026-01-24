Размер шрифта
В Белом доме заявили, что Европа «медленно убивает себя»

Миллер: Европа медленно убивает себя собственной политикой
Европа медленно уничтожает себя, душа энергетику регулированием, делая себя зависимой от неэффективной зеленой энергии и зарубежных стран. Об этом заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер в эфире Fox News.

«Европа убивает себя регуляциями, безумной миграционной политикой и отсутствием инвестирования в собственные вооруженные силы», — добавил он.

Миллер отметил, что страны региона годами полагались на субсидирование обороны со стороны Вашингтона.

24 января лидер немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Сара Вагенкнехт заявила, что Германия и остальная Европа должны отказаться от политики подчинения США и не допустить размещения на своей территории американских ракет средней дальности.

По ее словам, «имперский маниакальный размах» администрации Белого дома окончательно разоблачил разговоры о «ценностно-ориентированном» миропорядке и о США как бескорыстном защитнике. Все это «сказки», отметила политик.

Ранее Каллас сообщила о кризисе в отношениях между Европой и США.

