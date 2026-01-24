В Раменском округе возникли новые проблемы с электричеством

Котельную и 17 домов в Раменском округе обесточили во время земельных работ

Котельная и 17 жилых домов в Раменском были обесточены при проведении земляных работ. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Раменского муниципального округа.

По данным руководства округа, в поселке Дружба проводились аварийно-восстановительные работы, во время которых сторонний подрядчик повредил силовой кабель.

«Это привело к обесточиванию котельной и 17 многоквартирных домов», — рассказали в администрации.

Отмечается, что для обеспечения жителей отоплением котельную сейчас подключают к передвижной электростанции, в домах скоро станет тепло. Подрядчик обязался устранить повреждения в течение 1-2 часов, обратили внимание в администрации округа.

До этого сообщалось, что из-за ДТП с участием фуры в поселке Быково Раменского городского округа были повреждены четыре опоры ЛЭП. В результате без электричества остались жители 40 частных домов.

Ранее в двух городах Мурманской области произошел масштабный блэкаут из-за аварии.