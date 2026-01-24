Умар Нурмагомедов может подраться с Петром Яном

Тренер Хаьер Мендес выразил уверенность в том, что Умар Нурмагомедов проведет бой с Петром Яном за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2026 году, передает Red Corner MMA в соцсетях.

«Верю, что Умар и Петр Ян подерутся за титул в 2026 году. Но если Петр уже не будет чемпионом к тому времени, то Умар подерется с обладателем пояса», — сказал Мендес.

7 декабря 2025 года Петр Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул в легчайшем весе. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений. Для него это поражение стало первым за 15 последних боев в UFC.

4 октября 2025 года Нурмагомедов одержал победу в главном бою PFL Champions Series 3 над ирландцем Полом Хьюзом и завоевал вакантный титул промоушена в полулегком весе. Брат Хабиба Нурмагомедова победил единогласным решением арбитров. При этом один судья отдал ему все пять раундов, другой — четыре, а третий — три (50-45, 49-46, 48-47). Эта победа стала для Усмана 20-й в 20 поединках в смешанных единоборствах.

Ранее стало известно о взаимной неприязни Нурмагомедова и Яна.