Россия и Франция обсудили совместные исследования вакцин против коронавируса

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Премьер-министры России и Франции Михаил Мишустин и Эдуар Филипп обсудили совместные исследования лекарств и вакцин против коронавируса, пишет пресс-служба правительства России.

Также обсуждалось, что российское и французское министерства здравоохранения могут совместно разрабатывать новые методы лечения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.