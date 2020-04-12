Путин подписал указ об утверждении членов Общественной палаты России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении членов Общественной палаты Российской Федерации. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Всего в состав палаты вошли 40 человек.

«Приступить к формированию Общественной палаты в полном составе», — говорится в документе.

Стоит отметить, что указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 10 апреля.

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