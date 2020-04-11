США смогут вводить санкции против стран, отказывающихся вывозить своих граждан

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому могут быть введены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан на фоне коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Уточняется, что санкции могут применить в отношении стран, которые «отказываются или необоснованно откладывают прием своих граждан, подданных, граждан или резидентов из Соединенных Штатов» во время пандемии, вызванной коронавирусом.

Согласно документу, данные о таких нарушениях должен предоставить глава министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов госсекретарю США. Глава Госдепа же в течение семи дней должен принять решение о введении ограничений в отношении таких стран.