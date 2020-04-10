В канцелярии рассказали о состоянии госпитализированного с коронавирусом Джонсона

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В офисе премьер-министра Британии Бориса Джонсона рассказали о его состоянии здоровья после госпитализации с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Sky News.

Представитель канцелярии отметил, что политик уже может самостоятельно передвигаться по палате между перерывами на отдых.

Кроме того, в офисе отметили, что лечение премьера способствует его выздоровлению.

«Его мысли со всеми, кого коснулась эта ужасная болезнь», — добавил представитель.

Джонсон также разговаривает с врачами и благодарит их за оказанную помощь.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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