В канцелярии рассказали о состоянии госпитализированного с коронавирусом Джонсона
В офисе премьер-министра Британии Бориса Джонсона рассказали о его состоянии здоровья после госпитализации с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Sky News.
Представитель канцелярии отметил, что политик уже может самостоятельно передвигаться по палате между перерывами на отдых.
Кроме того, в офисе отметили, что лечение премьера способствует его выздоровлению.
«Его мысли со всеми, кого коснулась эта ужасная болезнь», — добавил представитель.
Джонсон также разговаривает с врачами и благодарит их за оказанную помощь.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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