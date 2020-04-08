Берни Сандерс выбыл из президентской гонки США
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Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс вышел из гонки за пост президента США. Об этом сообщает CNN.
Таким образом, после такого решения сенатора экс-вице-президент США Джо Байден сможет стать кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства.
«Сенатор Берни Сандерс в среду на конференц-колле со всеми сотрудниками объявил, что он приостанавливает свою кампанию за президентство», — говорится в сообщении его предвыборной кампании.
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