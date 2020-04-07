ООН ответила на критику Трампа в адрес ВОЗ

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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ВОЗ принимает колоссальные усилия в борьбе с коронавирусом, комментируя критику президента США Дональда Трампа в адрес организации, пишет РИА «Новости».

Представитель генсека подчеркнул, что ВОЗ посылает странам миллионы единиц медицинских средств, проводит обучение специалистов и разрабатывает руководства.

Ранее Трамп раскритиковал действия ВОЗ в борьбе с коронавирусом, обвинив организацию в сосредоточнности на Китае.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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