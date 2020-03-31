Венесуэла отвергла предложение США о создании временного правительства в стране

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МИД Венесуэлы не согласен с предложением госсекретаря США Майка Помпео по урегулированию ситуации в стране при помощи создания временного правительства, проведения президентских выборов, а также последующего снятия санкций. Об этом сообщает Twitter венесуэльского министра иностранных дел Хорхе Арреасы.

По его словам, американская сторона пытается навязать стране предложение, истинной целью которого является «интервенционизм и формирование подконтрольного (Вашингтону. — прим.ред.) правительства».

«Власти Венесуэлы настаивают, что не принимают и в будущем не примут никакой опеки, ни от одного иностранного правительства», — заявил Арреас.

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