Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

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Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей из-за распространения новой кронавирусной инфекции.

Он уточнил, что заработная плата при этом сохраняется.

Выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля. В эти дни продолжат работу необходимые для обеспечения жизнедеятельности структуры: магазины, банки, общественный транспорт, аптеки и другие.

Глава государства призвал россиян на этой неделе оставаться дома, чтобы сократить темпы распространения COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в столице из-за угрозы инфекции.

На данный момент в стране зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 29 человек вылечились, смертей нет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.