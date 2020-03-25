Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей из-за распространения новой кронавирусной инфекции.
Он уточнил, что заработная плата при этом сохраняется.
Выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля. В эти дни продолжат работу необходимые для обеспечения жизнедеятельности структуры: магазины, банки, общественный транспорт, аптеки и другие.
Глава государства призвал россиян на этой неделе оставаться дома, чтобы сократить темпы распространения COVID-19.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничительные меры в столице из-за угрозы инфекции.
На данный момент в стране зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, 29 человек вылечились, смертей нет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.