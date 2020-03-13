В Великобритании отложили на год выборы мэра Лондона из-за коронавируса
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес на год региональные выборы, в том числе выборы мэра Лондона, пишет The Telegraph.
Это произошло из-за распространения коронавируса.
Таким образом, выборы не состоятся раньше мая 2021 года.
Региональные выборы должны были состояться 7 мая.
13 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Британии увеличилось до 798.
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