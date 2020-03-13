В Великобритании отложили на год выборы мэра Лондона из-за коронавируса

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, февраль 2020 года Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, февраль 2020 года
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, февраль 2020 года
Jessica Taylor/Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес на год региональные выборы, в том числе выборы мэра Лондона, пишет The Telegraph.

Это произошло из-за распространения коронавируса.

Таким образом, выборы не состоятся раньше мая 2021 года.

Региональные выборы должны были состояться 7 мая.

13 марта число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Британии увеличилось до 798.

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