Захарова отреагировала на нападение на советника главы СНБО в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала действия украинской полиции и осудила срыв презентации Национальной платформы примирения и единства в Донбассе, которая состоялась в Киеве. Об этом она написала в своем Facebook.

По ее словам, киевская полиция снова показала «все, что от нее осталось». Дипломат считает, что она проявила «абсолютную никчемность».

«В итоге мероприятие удалось на славу Украине, напомнив споры тупоконечников с остроконечниками в Лилипутии, с какого конца надо чистить яйца», — написала Захарова.

Она отметила, что «обе стороны обвиняли в своем разъединении Россию», что «не помогло им избежать традиционного финала — взаимных оскорблений и драки».

Ранее на советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Сивоха было совершено нападение после презентации Национальной платформы примирения и единства.

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