Литва предостерегла НАТО от совершения «стратегической ошибки» в отношении РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа беспокоится, что Запад может отклониться от своего курса и тем самым подогреть «агрессию» России, цитирует Sputnik Литва.

Он подчеркнул, что Россия была и есть главной угрозой для альянса, так как страна стремится разрушить устоявшийся мировой порядок. Глава Литвы считает, что НАТО может совершить «стратегическую ошибку, включив Российскую Федерацию в часть общего геополитического пространства.

Науседа отметил, что 2014 год является примером и «самым горьким доказательством» того, какой «результат» дают интересы без ценностей.

По его словам, альянс НАТО должен требовать от Москвы постоянного отчета о действиях.

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