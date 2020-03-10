СБ ООН единогласно поддержал соглашение США и талибов*

Совет безопасности (СБ) ООН единогласно принял резолюцию, поддерживающую соглашение между США и террористическим движением «Талибан» (организация запрещена в России), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на текст документа.

В резолюции утверждается поддержка предпринятых шагов к установлению мира и «открытию двери для внутриафганских переговоров». Отмечается, что подобные шаги стали возможны благодаря соглашению США и «Талибана» (организация запрещена в России), а также благодаря декларации Афганистана и Соединенных Штатов.

Страны-члены СБ ООН призывают стороны к добросовестному осуществлению мер по укреплению давления и заявляют о готовности пересмотреть санкционный список лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» (организация запрещена в России), после начала внутриафганских переговоров.

Ранее США и «Талибан» (организация запрещена в России) подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут Афганистан за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей.

*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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