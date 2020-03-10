В Госдуме поправку о президентских сроках назвали переходной нормой

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что норма об отмене ограничений президентских сроков для действующего главы государства касается конкретной ситуации. Об этом сообщают РИА «Новости» .

По словам Крашенинникова, поправка не отменяет все ограничения в отношении президентских сроков.

«Речь идет о волеизъявлении граждан и о поправках, которые носят переходное положение», — сказал глава комитета.

Он заявил, что, если россияне на всенародном голосовании по поправкам в Конституцию проголосуют за изменения основного закона, тогда действующий президент «вправе стать кандидатом в президенты в соответствующий срок».

Ранее в Госдуме одобрили поправку к Конституции, предложенную депутатом от партии «Единая Россия» Валентиной Терешковой. В соответствии с ее предложением, действующий глава государства сможет участвовать в выборах в 2024 году.

Российский лидер инициативу одобрил, но уточнил, что, для вступления ее в силу, необходимо официальное заключение Конституционного суда о том, что поправка не противоречит основному закону России.