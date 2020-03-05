Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президентВладимир Путин проводит в Кремле встречи с главами думских фракций, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что после беседы Путина с каждым из глав думских фракций президент проведет совместную с ними встречу.
«Сейчас по отдельности встречаются. Потом будет общая встреча», - сказал Песков.
Как пояснил представитель Кремля, темой встречи стали поправки к Конституции.
Ранее Песков заявил журналистам, что в повестке встречи Путина с лидерами думских фракций нет вопроса о роспуске Госдумы.