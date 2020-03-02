МИД России прокомментировал мирное соглашение между США и «Талибаном*»
МИД России на своей странице в Facebook заявил, что приветствует мирное соглашение между США и талибами.
«Российская сторона приветствует это событие, знаменующее собой важный шаг на пути прекращения войны и скорейшего запуска межафганских переговоров по постконфликтному обустройству страны», — говорится в посте.
Ранее США и «Талибан» (организация запрещена в России)* подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут Афганистан за 14 месяцев при соблюдении талибами договоренностей.
*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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