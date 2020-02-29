В Госдуме прокомментировали нежелание Украины праздновать День Победы

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что его страна не намерена праздновать День Победы 9 мая. Об этом сообщает RT.

Российский парламентарий отметил, что такие заявления делать стыдно, и любой политик должен оставаться человеком, когда речь касается о победе над фашизмом.

Он также добавил, что во времена ВОВ советской армии удалось достичь успеха благодаря всем народам Советского союза.

«А советский народ, это и русские, и украинцы, и казахи, и молдаване, и все, кто входил в СССР», — сказал депутат, подчеркнув, что высказывания Пристайко являются частью деятельности, направленной на разрушение национальной памяти.

По мнению Новикова, президент Украины Владимир Зеленский «не может вырваться из той политики, которая навязывается ему узким кругом украинской элиты».

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