В МИД России прокомментировали удары по террористам в Идлибе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что нанесение ударов по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки со стороны Турции не стало неожиданностью, передает РИА «Новости».

Лавров отметил, что в рамках достигнутых соглашений между Россией и Турцией не было договоренностей не наносить ответные удары по террористам в случае, если они будут действовать так, как они начали действовать.

Дипломат отметил, что работающие на земле турецкие военные «все прекрасно видят и понимают».

Он также рассказал, что в настоящее время готовится очередная серия консультаций по провинции Идлиб.

20 февраля сирийские военные начали отражение атаки протурецких боевиков в Идлибе. В свою очередь, российская и сирийская стороны нанесли ответный удар.

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