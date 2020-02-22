Трампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разозлился на своих советников за то, что они решили 14 американцам с коронавирусом вернуться из Японии в США. Об этом сообщает Washington Post.

Ранее Трампу сообщили, что американцев с борта круизного лайнера Diamond Princess, где вирус распространился на сотни пассажиров, доставят домой. При этом пассажиров, у которых обнаружили вирус или его симптомы, должны были оставить в Японии.

Трамп был согласен с данным планом. Однако Госдепартамент и министр здравоохранения, не сообщив главе государства, решили вернуть и 14 американцев с короновирусом, поместив их в изолятор.

Так, Трамп узнал о решении постфактум и разозлился, что с ним не посоветовались. После этого он провел несколько звонков с высшими должностными лицами Белого дома с указанием всегда советоваться с ним. Он также заявил, что не согласен с принятым решением.

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