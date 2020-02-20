Россия предлагает странам ОДКБ декларацию об итогах Второй мировой войны

Российская делегация предложила странами-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подписать декларацию о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

Россия призывает признать недопустимыми заявления о равной ответственности Советского Союза и фашистской Германии за начало Второй мировой войны, заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он заявил, что предложенная декларация предусматривает признание недопустимости пересмотра итогов войны и Нюрнбергского трибунала.

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